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11 июля 2026 в 01:59

В Госдуме предложили сделать электрички бесплатными для некоторых россиян

В Госдуме предложили бесплатный проезд в электричках для многодетных и инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев предложил сделать бесплатным проезд в пригородных поездах для многодетных семей и граждан с инвалидностью по всей России. По его мнению, которое передает ТАСС, объем транспортных льгот не должен зависеть от региона проживания.

Сегодня транспортные льготы действительно различаются в зависимости от региона. Получается, что граждане одной страны, находящиеся в одинаковой жизненной ситуации, имеют разный объем поддержки. Считаю необходимым привести эту систему к единообразию и установить единые федеральные гарантии бесплатного проезда в пригородных поездах для инвалидов и многодетных семей, — заявил Григорьев.

Депутат отметил, что субъекты РФ должны сохранить право вводить дополнительные меры поддержки. Для реализации инициативы потребуется предусмотреть федеральные субсидии регионам, подчеркнул Григорьев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный в беседе с NEWS.ru сказал, что в России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. По его словам, также нужно расширить перечень граждан, кому будет доступна эта льгота.

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