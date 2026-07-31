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31 июля 2026 в 08:45

ВС России разбили бригаду ВСУ из экс-заключенных под Харьковом

Четверо бывших заключенных из состава ВСУ попали в плен ВС России под Харьковом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командование ВСУ попыталось перебросить к передовым позициям на Харьковском направлении бывших заключенных, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, четверо украинских бойцов были взяты в плен военнослужащими ВС РФ.

В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских [бойцов] из состава 129-й ОТМБр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты — бывшие заключенные, — отметил собеседник агентства.

Кроме того, экс-заключенные попали под огневое поражение российской армии в районе населенного пункта Водяное, добавил информатор. На этом и Сумском направлениях действует группировка «Север». По данным Минобороны РФ, бойцы за сутки уничтожили 95 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВС РФ при зачистке Торского в ДНР использовали подпольные проходы, которые называют «лисьими норами». Параллельно с боями в подземных коммуникациях велась и зачистка на поверхности. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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