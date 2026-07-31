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31 июля 2026 в 09:27

Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в одежде девушка добилась справедливости

Удаленная с ЕГЭ школьница смогла добиться пересдачи через суд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Школьнице в Карачаево-Черкесии, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в наличии встроенной видеокамеры в пуговице, через суд удалось добиться права на пересдачу экзамена, передает РИА Новости. Было доказано отсутствие как камеры, так и пуговиц на блузке.

В суд обратился представитель несовершеннолетней девушки, отмечается в документах. По словам истца, школьницу незаконно удалили с экзамена. У девушки не изымали никаких технических средств, никто из организаторов экзамена не наблюдал и не описывал камеру.

У проверяющего возникло подозрение на наличие видеокамеры в третьей пуговице блузки девушки. В суде член комиссии пояснил, что он не был уверен, находилась ли камера в пуговице, ему показались блики, и он решил, что там встроена камера.

Суд установил, что девушка по состоянию здоровья носит жесткий корсет с металлическими вставками, на которые металлоискатель отреагировал еще при входе в здание, а в процессе изучения блузки оказалось, что пуговиц на ней нет вовсе — только металлические кнопки. Суд пришел к выводу о недоказанности факта наличия у школьницы какого-либо технического средства.

Ранее депутат Анна Скрозникова предложила отменить административные штрафы за списывание на ЕГЭ. По ее мнению, удаление с экзамена и аннулирование результатов уже являются достаточным наказанием за такое нарушение.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ЕГЭ по истории планируется добавить устную часть к 2030 году. Он отметил, что этот предмет может стать одним из первых, где появится такой блок. Музаев подчеркнул, что выпускникам не следует ожидать резких изменений.

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