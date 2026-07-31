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31 июля 2026 в 10:08

«Приступаем к разработке»: в Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ

Рособрнадзор: устную часть ЕГЭ по истории планируют ввести к 2030 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Рособрнадзор планирует добавить устную часть в Единый государственный экзамен по истории к 2030 году, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, история может стать одним из первых предметов, где появится такой блок.

Приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. <...> Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ. — NEWS.ru), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году, — сказал он.

Музаев отметил, что выпускникам не стоит опасаться резких изменений, поскольку от разработки модели до ее полноценного внедрения обычно проходит четыре-пять лет. По его словам, школьники могут участвовать только в апробации новых форматов для сбора обратной связи.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила отменить административные штрафы за списывание на ЕГЭ. По ее мнению, удаления с экзамена и аннулирования результатов достаточно в качестве наказания.

Общество
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