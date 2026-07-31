«Приступаем к разработке»: в Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ

«Приступаем к разработке»: в Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ Рособрнадзор: устную часть ЕГЭ по истории планируют ввести к 2030 году

Рособрнадзор планирует добавить устную часть в Единый государственный экзамен по истории к 2030 году, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, история может стать одним из первых предметов, где появится такой блок.

Приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. <...> Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ. — NEWS.ru), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году, — сказал он.

Музаев отметил, что выпускникам не стоит опасаться резких изменений, поскольку от разработки модели до ее полноценного внедрения обычно проходит четыре-пять лет. По его словам, школьники могут участвовать только в апробации новых форматов для сбора обратной связи.