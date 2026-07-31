Кардиолог раскрыл, как распознать опасный для сердца апноэ сна Кардиолог Кокин: храп вкупе с ощущением удушья нередко указывает на апноэ сна

Храп, который сопровождается ощущением удушья и резкими пробуждениями, нередко указывает на синдром обструктивного апноэ сна — опасное для сердца нарушение, предупредил в беседе с Lenta.ru кардиолог Евгений Кокин. При таком состоянии дыхание во сне периодически останавливается на несколько секунд. Именно такие моменты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, не стоит откладывать визит к врачу. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается. Организм воспринимает это как стресс и отвечает выбросом гормонов, повышающих артериальное давление и частоту сердечных сокращений, — отметил Кокин.

Если остановки дыхания повторяются десятки или сотни раз за ночь, сердце и сосуды работают в условиях постоянной перегрузки, не имея возможности полноценно восстановиться. Как подчеркнул врач, это существенно повышает риск развития артериальной гипертонии, аритмии, инфаркта и инсульта.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова заявила, что атипичный инфаркт, при котором боль за грудиной зачастую отсутствует, может проявляться через тошноту, рвоту, внезапную одышку, слабость или холодный пот. По ее словам, у некоторых людей он и вовсе протекает бессимптомно.