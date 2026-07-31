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31 июля 2026 в 11:40

Профайлер расшифровал скромный наряд секс-блогерши Мармеладовой на суде

Профайлер Давыдов: блогерша Мармеладова пришла на суд в образе ранимой девушки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Секс-блогерша Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) пришла на суд в образе ранимой девушки, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, такой внешний вид не является случайностью, а представляет собой продуманную стратегию поведения в стрессовой ситуации.

Мармеладова — не тот человек, который будет выглядеть и одеваться случайно. Ее внешний вид на суде транслирует следующее: аккуратность, чувствительность, ранимость. Собранность и дисциплина — склонность к порядку, умение концентрироваться и не упускать деталей. Мягкая игрушка на сумке — это потребность в эмоциональной опоре, якорь для стрессовой ситуации. Прикасания и тактильное взаимодействие снижает тревожность. Также это может быть способом сохранения детской части личности. Она демонстрирует понимание ситуации и готовность соблюдать правила и решения суда. Девушка испытывает высокий уровень стресса, но при этом считывается подтекст, что она знает «правила игры», — сказал Давыдов.

Ранее физиономист Олег Воеводин заявил, что Мармеладова продемонстрировала актерскую игру и наигранную реакцию в момент, когда суд выносил ей обвинительный приговор за распространение порнографических материалов. По его словам, мимика девушки указывала на ряд особенностей характера, включая эгоцентризм и карьеризм.

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