Раскрыто, в каких европейских странах массово скручивают пробег у авто CarVertical: в Латвии чаще всего в Европе скручивают пробег у авто

Риск покупки авто со скрученным одометром на европейском вторичном рынке наиболее высок в Латвии, где доля таких машин достигает 10,79%, заявили аналитики CarVertical. В первую пятерку стран с наибольшим числом случаев вмешательства в показания пробега также вошли Украина (9,46%), Румыния (7,54%), Литва (6,96%) и Эстония (5,92%).

В группу повышенного риска попали Венгрия (5,3%), Болгария (4,8%) и Сербия (4,05%). Эксперты предупредили, что низкий процент нарушений не гарантирует чистоты рынка, приведя в пример Польшу (3,67%) и Чехию (3,91%).

Ранее директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что для частых передвижений в густонаселенном мегаполисе с тесными улочками решающее значение имеют компактные размеры и поворотливость автомобиля. Эксперт подчеркнула, что оптимальным выбором для городской среды станут модели с кузовом длиной до 4,4 метра.

Кроме того, автомобильный эксперт Дмитрий Попов предупредил, что перед приобретением машины необходимо осмотреть все внутренние стыки под капотом и в салоне на предмет следов коррозии. Специалист пояснил, что ржавчина обычно прячется в труднодоступных для проветривания зонах.