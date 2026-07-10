Автоэксперт назвала главное свойство оптимальной для города машины

При выборе транспортного средства для регулярных поездок в условиях плотной застройки и ограниченного пространства следует обращать внимание на габариты и маневренность, поскольку от этого напрямую зависит удобство эксплуатации и парковки в мегаполисе, заявила NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, самым комфортным вариантом для городских улиц являются модели с длиной кузова не более 4,4 метра.

Для ежедневных поездок по городу оптимальный выбор — компактные и маневренные модели авто, которые легко парковать на узких улицах. Наиболее удобной считается длина кузова до 4,4 метра, а хорошая обзорность и расход топлива не более восьми-девяти литров становятся ключевыми преимуществами, — сказала Уткина.

Ранее Минпромторг расширил перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси, и добавил в него Jetour X70PLUS. В министерстве подчеркнули, что обновление списка напрямую связано с успешным развитием отечественного автомобильного производства.