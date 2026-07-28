Экономист рассказал о последствиях снижения утильсбора

Снижение утильсбора выгодно отразится на покупателях, рассказал «ФедералПресс» доктор экономических наук Сергей Толкачев. Он отметил, что такое решение привело бы к снижению цен на новые автомобили, особенно отечественной сборки.

Утильсбор является одной из составляющих конечной стоимости автомобиля. Его заморозка, скорее всего, приведет к снижению цен на новые автомобили, особенно отечественного производства, и те, что импортируются из стран с соглашениями об отмене утильсбора, — рассказал Толкачев.

Экономист подчеркнул, что снижение цен на новые авто окажет давление на рынок подержанных машин — их стоимость тоже может упасть. По его словам, в долгосрочной перспективе импорт подержанных машин станет менее привлекательным, но на начальном этапе заморозка может повысить их конкурентоспособность.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что в ведомстве изучают возможность расширения утильсбора на железнодорожное машиностроение. Министр напомнил, что аналогичный механизм уже действует для колесной и самоходной техники.