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28 июля 2026 в 15:27

Экономист рассказал о последствиях снижения утильсбора

Экономист Толкачев: снижение утильсбора выгодно отразится на покупателях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Снижение утильсбора выгодно отразится на покупателях, рассказал «ФедералПресс» доктор экономических наук Сергей Толкачев. Он отметил, что такое решение привело бы к снижению цен на новые автомобили, особенно отечественной сборки.

Утильсбор является одной из составляющих конечной стоимости автомобиля. Его заморозка, скорее всего, приведет к снижению цен на новые автомобили, особенно отечественного производства, и те, что импортируются из стран с соглашениями об отмене утильсбора, — рассказал Толкачев.

Экономист подчеркнул, что снижение цен на новые авто окажет давление на рынок подержанных машин — их стоимость тоже может упасть. По его словам, в долгосрочной перспективе импорт подержанных машин станет менее привлекательным, но на начальном этапе заморозка может повысить их конкурентоспособность.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что в ведомстве изучают возможность расширения утильсбора на железнодорожное машиностроение. Министр напомнил, что аналогичный механизм уже действует для колесной и самоходной техники.

Экономика
утильсбор
автомобили
цены
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