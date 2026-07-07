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07 июля 2026 в 12:23

В Минпромторге задумались о расширении утильсбора

В России могут ввести утильсбор в железнодорожном машиностроении

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Минпромторг России изучает возможность расширения утильсбора на железнодорожное машиностроение, заявила глава ведомства Антон Алиханов на выставке ИННОПРОМ-2026. Министр напомнил, что аналогичный механизм уже действует для колесной и самоходной техники, передает РИА Новости.

Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности, — сказал Алиханов.

По его данным, поступают запросы от губернаторов и представителей отрасли относительно внедрения механизма в железнодорожном машиностроении. Алиханов также отметил, что для привлечения финансирования задействуются импортные пошлины на зарубежные товары, в том числе на парфюмерно-косметическую продукцию.

Ранее Минпромторг и Минтранс обсудили возможные источники финансирования программы обновления ветхого флота в России. По словам Алиханова, производственные мощности для замены судов возрастом 40–50 лет в стране имеются. Министр отметил, что главное сейчас — обеспечить доступное льготное финансирование по примеру авиапрома и программ ГТЛК в судостроении.

Россия
Минпромторг
Антон Алиханов
утильсбор
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