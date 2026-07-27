Раскрыто, сколько дронов сбил один российский лазерный комплекс за месяц

Раскрыто, сколько дронов сбил один российский лазерный комплекс за месяц Алиханов: российский лазерный комплекс за месяц сбил почти 60 украинских дронов

Почти 60 украинских беспилотников за месяц сбил отечественный лазерный комплекс в одном из регионов России, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в эфире радио KP.RU. По его словам, применение подобных систем позволяет сэкономить сотни миллионов рублей, которые ранее уходили на зенитные ракеты.

Я сейчас не буду называть конкретное место, но в одном из регионов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито на одном из объектов таким лазерным комплексом. Это сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах, — сказал Алиханов.

Министр уточнил, что расходы на эксплуатацию подобных систем сводятся исключительно к затратам на электроэнергию. При этом он подчеркнул, что внедрение лазерного оружия не означает полный отказ от традиционных зенитных управляемых ракет.

Алиханов отметил важность комплексного подхода к созданию систем противовоздушной обороны. Развитие всех видов средств борьбы с воздушными целями остается приоритетной задачей для обеспечения безопасности стратегических объектов, указал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ПВО уничтожили свыше 190 тыс. украинских беспилотников с начала специальной военной операции. По данным военного ведомства, точное число сбитых БПЛА составило 190 438 единиц.