В Минобороны раскрыли число беспилотников, сбитых с начала СВО

В Минобороны раскрыли число беспилотников, сбитых с начала СВО Минобороны РФ: силы ПВО сбили свыше 190 тыс. беспилотников с начала СВО

Российские силы противовоздушной обороны сбили свыше 190 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины с начала проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, с 2022 года было уничтожено 190 438 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: <…> 190 438 беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Удмуртии отражают самую массированную за последнее время атаку БПЛА, силами ПВО уже сбито несколько беспилотников. Как передавал глава региона Александр Бречалов, на месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над 17 российских регионами и акваториями Черного и Азовского морей.