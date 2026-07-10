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10 июля 2026 в 18:46

Стало известно, когда самолет Ил-114-300 будет сертифицирован

Алиханов: Ил-114-300 сертифицируют для посадки на грунт в 2027 году

Ил-114-300 Ил-114-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Самолет Ил-114-300 будет сертифицирован для посадки на грунтовые полосы уже в следующем году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких конструктивных изменений в машину для этого вносить не потребуется.

Мы работы эти уже ведем, и в следующем году будут внесены в сертификат изменения, которые позволят этой машине уже официально садиться на грунтовую полосу. <...> Это просто вопрос определенного времени, которое требуется на испытание, — пояснил Алиханов.

Также глава Минпромторга рассказал, что производство самолетов Ил-114-300 планируется в перспективе расширить до 12 машин ежегодно. Первым эксплуатантом лайнера станет Второй архангельский авиаотряд. Кроме того, министр заявил, что власти одобрили выделение средств из Фонда национального благосостояния для дофинансирования производственной программы.

До этого Алиханов сообщил, что Минпромторг обеспечил финансирование опытно-конструкторских работ по ремоторизации самолетов SSJ 100 на российские. По его словам, проведение этих работ запланировано на 2027 год.

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