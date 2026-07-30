Названа сумма, которую направят на достройку российских самолетов Мишустин: Россия направит 2,6 млрд рублей на достройку самолетов ИЛ-114-300

Правительство РФ направит 2,6 млрд рублей на достройку первых трех серийных самолетов ИЛ-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Данная мера позволит активно задействовать производственные мощности и постепенно обновить авиапарк отечественных перевозчиков.

Правительство дополнительно направит в текущем году 2 мдрд 600 млн рублей на достройку первых трех серийных самолетов ИЛ-114-300. Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства, — сказал премьер.

Ранее объединенная авиастроительная корпорация планировала заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ 100. Работы по ремоторизации намечены на конец 2029 года.