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30 июля 2026 в 17:43

Названа сумма, которую направят на достройку российских самолетов

Мишустин: Россия направит 2,6 млрд рублей на достройку самолетов ИЛ-114-300

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Правительство РФ направит 2,6 млрд рублей на достройку первых трех серийных самолетов ИЛ-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Данная мера позволит активно задействовать производственные мощности и постепенно обновить авиапарк отечественных перевозчиков.

Правительство дополнительно направит в текущем году 2 мдрд 600 млн рублей на достройку первых трех серийных самолетов ИЛ-114-300. Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства, — сказал премьер.

Ранее объединенная авиастроительная корпорация планировала заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ 100. Работы по ремоторизации намечены на конец 2029 года.

Экономика
Россия
Михаил Мишустин
Ил-114-300
правительство
финансы
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