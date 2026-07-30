Российскому кинорежиссеру предъявили обвинения на Украине

Кинорежиссеру народному артисту России Владимиру Бортко предъявили заочные обвинения на Украине, сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в Telegram-канале. По его словам, Бортко обвиняется в пропаганде специальной военной операции.

Одна из наиболее известных работ режиссера — комедийная лента «Блондинка за углом» (1982). Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988) принесла режиссеру и сценаристу признание мировой кинообщественности.

Ранее российского актера Алексея Ошуркова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты». Актер попал в базу данных украинского сайта за съемки в сериале «Свои» (2025). Его обвиняют в «нарушении государственной границы, покушении на суверенитет Украины», а также в публичной поддержке России.

До этого федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины обвинения в шпионаже и подготовке диверсий, сообщили в ведомстве. Он, по их данным, действовал в интересах России, планируя поджоги на территории ФРГ.