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30 июля 2026 в 17:47

Российскому кинорежиссеру предъявили обвинения на Украине

На Украине заочно предъявили обвинения российскому режиссеру Бортко

Владимир Бортко Владимир Бортко Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Кинорежиссеру народному артисту России Владимиру Бортко предъявили заочные обвинения на Украине, сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в Telegram-канале. По его словам, Бортко обвиняется в пропаганде специальной военной операции.

Одна из наиболее известных работ режиссера — комедийная лента «Блондинка за углом» (1982). Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988) принесла режиссеру и сценаристу признание мировой кинообщественности.

Ранее российского актера Алексея Ошуркова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты». Актер попал в базу данных украинского сайта за съемки в сериале «Свои» (2025). Его обвиняют в «нарушении государственной границы, покушении на суверенитет Украины», а также в публичной поддержке России.

До этого федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины обвинения в шпионаже и подготовке диверсий, сообщили в ведомстве. Он, по их данным, действовал в интересах России, планируя поджоги на территории ФРГ.

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