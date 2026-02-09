Германия обвинила украинцев в диверсиях по заказу Москвы Прокуратура ФРГ обвинила украинцев в связях с российскими спецслужбами

Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины обвинения в шпионаже и подготовке диверсий, сообщили в ведомстве. Он, по их данным, действовал в интересах России, планируя поджоги на территории ФРГ. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты двум ему сообщникам, также украинцам.

Все трое в марте 2025 года отправили из Кельна на Украину посылки с GPS-трекерами, чтобы отслеживать логистические маршруты. Немецкие власти утверждают, что это делалось по указанию российских спецслужб для последующей организации диверсий с зажигательными устройствами.

До этого сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Он собирал информацию об участниках специальной военной операции и оборонительных объектах воинских частей в регионе.

Ранее переданный Белоруссией Украине бывший украинский разведчик Касьян Куликовский оказался недоволен возвращением в Киев. После передачи украинским властям он столкнулся с отсутствием поддержки и надлежащей медицинской помощи.