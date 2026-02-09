Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:34

Германия обвинила украинцев в диверсиях по заказу Москвы

Прокуратура ФРГ обвинила украинцев в связях с российскими спецслужбами

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины обвинения в шпионаже и подготовке диверсий, сообщили в ведомстве. Он, по их данным, действовал в интересах России, планируя поджоги на территории ФРГ. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты двум ему сообщникам, также украинцам.

Все трое в марте 2025 года отправили из Кельна на Украину посылки с GPS-трекерами, чтобы отслеживать логистические маршруты. Немецкие власти утверждают, что это делалось по указанию российских спецслужб для последующей организации диверсий с зажигательными устройствами.

До этого сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Он собирал информацию об участниках специальной военной операции и оборонительных объектах воинских частей в регионе.

Ранее переданный Белоруссией Украине бывший украинский разведчик Касьян Куликовский оказался недоволен возвращением в Киев. После передачи украинским властям он столкнулся с отсутствием поддержки и надлежащей медицинской помощи.

ФРГ
происшествия
следователи
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Судейский беспредел! Как лыжника Коростелева лишили медали Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.