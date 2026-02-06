Россиянин решил пошпионить в пользу Украины и попался ФСБ Жителя Хабаровского края задержали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным следствия, он собирал информацию об участниках специальной военной операции и оборонительных объектах воинских частей в регионе.

Федеральной службой безопасности на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее в Ярославле вынесли обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении местного жителя. Его признали виновным в передаче сведений о критически важных украинских объектах и приговорили к 14 годам заключения. Харитонов установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и по их заданию собирал разведывательную информацию о стратегических объектах на территории региона.

Кроме того, работника газовой службы из Белгорода приговорили к 21 году лишения свободы 2-м Западным окружным военным судом. Его признали виновным в государственной измене, контрабанде вооружения, взрывчатых веществ и взрывного устройства.