Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 09:58

Россиянин решил пошпионить в пользу Украины и попался ФСБ

Жителя Хабаровского края задержали за шпионаж в пользу Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным следствия, он собирал информацию об участниках специальной военной операции и оборонительных объектах воинских частей в регионе.

Федеральной службой безопасности на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее в Ярославле вынесли обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении местного жителя. Его признали виновным в передаче сведений о критически важных украинских объектах и приговорили к 14 годам заключения. Харитонов установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и по их заданию собирал разведывательную информацию о стратегических объектах на территории региона.

Кроме того, работника газовой службы из Белгорода приговорили к 21 году лишения свободы 2-м Западным окружным военным судом. Его признали виновным в государственной измене, контрабанде вооружения, взрывчатых веществ и взрывного устройства.

Хабаровский край
ФСБ
Украина
шпионы
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ: причины, депортируют ли в Казахстан
Умер актер из фильма «Брат» и «Улицы разбитых фонарей»
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.