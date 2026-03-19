19 марта 2026 в 08:38

Украинские мошенники сметают российские сим-карты с маркетплейсов

Mash: украинские мошенники начали скупать активированные сим-карты РФ в Китае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинские мошенники начали массово скупать активированные российские сим-карты на китайских маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее этот сервис использовали туристы из КНР для получения связи без обязательного трехдневного «периода охлаждения», но теперь его взяли на вооружение аферисты.

Стоимость одной карты составляет около 70 юаней, при этом она уже зарегистрирована через китайские аналоги государственных сервисов. Злоумышленники используют эти номера для совершения звонков российским гражданам, не вызывая подозрений у систем безопасности. Поскольку сим-карты невозможно активировать за пределами России, покупатели привлекают посредников на территории РФ или настраивают сложную переадресацию.

По информации Mash, регистрация таких карт в российских «Госуслугах» запрещена, так как это приводит к их немедленной блокировке. Существует риск использования данных сим-карт не только для финансового мошенничества, но и в военных целях. Сообщается, что активированные модули могут устанавливаться в беспилотники, атакующие российские регионы.

Ранее московская студентка едва не убила 58-летнюю женщину по заданию от мошенников. Злоумышленники убедили 20-летнюю девушку Елизавету, что она, якобы будучи внештатным сотрудником правоохранительных органов, помогает выявлять иноагентов. Чтобы выполнить задачу кураторов, девушка вооружилась перцовым баллончиком, молотком и малярным скотчем.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
