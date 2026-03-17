Студентка чуть не устроила кровавую бойню по заданию мошенников

Студентка едва не убила 58-летнюю женщину в рамках «операции» мошенников, сообщает Telegram-канал СК РФ. Злоумышленники убедили 20-летнюю девушку, что она якобы будучи внештатным сотрудником правоохранительных органов помогает выявлять иноагентов.
Чтобы выполнить задачу кураторов, девушка вооружилась перцовый баллончиком, молотком и малярным скотчем. Когда женщина открыла дверь студентке, та распылила перцовку и попыталась ударить пострадавшую молотком по голове.
Однако родственники пострадавшей быстро вмешались: они разоружили нападавшую и удерживали ее до прибытия полиции. Сейчас Елизавета находится под стражей. Проводятся экспертизы, изучается ее мобильный телефон.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Также известно, что ранее она шесть раз посещала Украину.
Ранее сообщалось, что футболист Даниил Секач был задержан по подозрению в ограблении и убийстве бизнесвумен в Москве. Он признался, что действовал по указанию украинских мошенников, убедивших его и дочь жертвы в участии в операции силовых структур.