Оладьи «По-деревенски» без дрожжей: кефир, яйцо и мука — поднимаются на сковороде, как на дрожжах

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит пышные оладьи, но не хочет возиться с дрожжами. Никакой возни — просто смешал кефир, яйцо, муку и соду и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные оладьи с хрустящей золотистой корочкой и нежной, воздушной мякотью внутри. Они поднимаются на сковороде, как на дрожжах, но готовятся в разы быстрее. Идеальны к чаю, кофе, со сметаной или вареньем.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 1 яйцо, 200 г муки, 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли, растительное масло для жарки.

В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду, перемешайте — масса начнёт пузыриться. Постепенно всыпьте муку, замешивая тесто густоты сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи «По-деревенски». Удивило то, что без дрожжей они получились очень пышными и воздушными. Оладьи отлично поджарились и не впитали лишнего масла. Кстати, вместо кефира можно взять простоквашу — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!

Проверено редакцией
