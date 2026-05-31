Смешиваю творог и яблоко — и на завтрак вместо сырников подаю фруктовые булочки: без духовки

Творожные булочки с яблоком на сковороде — это идеальный вариант для быстрого завтрака, когда нет времени возиться с духовкой и ждать, пока поднимется дрожжевое тесто.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г творога, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 50 мл кефира, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, 1 яблоко, растительное масло.

Как приготовить

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, кефир, сахар, соль, соду, перемешайте. Добавьте муку, замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Яблоко нарежьте мелкими кубиками, выложите на тесто. Плотно сверните рулет. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте булочки с двух сторон (срезы) до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить булочки по этому рецепту. Удивило, что булочки получаются нежными, а за счет соды они немного поднимаются при жарке. Совет: если нет яблок, можно взять грушу, банан, ягоды или даже густое варенье.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
