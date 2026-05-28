28 мая 2026 в 15:45

Смешиваю творог с мукой и добавляю взбитые белки — через 20 минут выпечки подаю булочки с безе

Творожные булочки с безе — это нежная, воздушная выпечка, которая удивит своей красотой и вкусом. Мягкое творожное тесто и хрустящий сладкий белок, запеченные в форме розочек, тают во рту.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 3 яйца (1 целое для теста, 2 белка для безе), 100 г сахара, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Для теста смешайте творог, 1 яйцо, 50 г сахара, соль, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Для безе взбейте 2 белка с 50 г сахара до устойчивых пиков.

Намажьте безе на пласт теста. Плотно сверните рулет. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить булочки с безе по этому рецепту. Они получились очень нежными и необычными — с хрустящей начинкой. Для удобства при нарезании теста на порции можно использовать нитку, так начинка не будет сильно вытекать.

