Смешиваю муку со сметаной и после 15 минут выпечки достаю целый противень печенья

Домашнее песочное печенье с шоколадной глазурью — это рецепт-спасатель для тех, кто хочет побаловать семью вкусной выпечкой, но не готов тратить часы на кропотливую работу с формочками и украшениями.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 2 яйца, 200 г сахара, 200 г сливочного масла, 100 г сметаны, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г темного шоколада.

Рецепт: масло растопите, дайте остыть. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель. Добавьте яйца, сметану и растопленное масло, замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Нарежьте на небольшие квадратики (2–3 см).

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета. Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните печенье одной стороной в шоколад. Дайте застыть.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить печенье по этому рецепту и отметила, что тесто на сметане получается нежным, рассыпчатым и при этом очень пластичным — его легко раскатать. Главное — не пропускать шаг с «отдыхом» в холодильнике, так тесто становится более послушным.

