«Кидаю гранату»: российский солдат обманул бойца ВСУ с помощью кирпича Боец ВС России с помощью кирпича обманул военного ВСУ под Воздвижевкой

Российский солдат во время боя под Воздвижевкой сумел обмануть украинского военнослужащего, используя кирпич вместо гранаты, передает РИА Новости. Как рассказал военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным Пара, во время штурма он применил отвлекающий маневр, чтобы заставить противника покинуть укрытие. Полученных секунд оказалось достаточно для ликвидации противника.

Грубо говоря, обычным кирпичом обманул противника... Я кричу: «Кидаю гранату!» — а противник в панике, — отметил он.

До этого стало известно, что рядовой Александр Дерда первым обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины и забросил гранаты в вентиляционные трубы. После взрывов штурмовая группа захватила укрепление без потерь среди личного состава.

