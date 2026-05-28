«Кидаю гранату»: российский солдат обманул бойца ВСУ с помощью кирпича

Российский солдат во время боя под Воздвижевкой сумел обмануть украинского военнослужащего, используя кирпич вместо гранаты, передает РИА Новости. Как рассказал военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным Пара, во время штурма он применил отвлекающий маневр, чтобы заставить противника покинуть укрытие. Полученных секунд оказалось достаточно для ликвидации противника.

Грубо говоря, обычным кирпичом обманул противника... Я кричу: «Кидаю гранату!» — а противник в панике, — отметил он.

До этого стало известно, что рядовой Александр Дерда первым обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины и забросил гранаты в вентиляционные трубы. После взрывов штурмовая группа захватила укрепление без потерь среди личного состава.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

