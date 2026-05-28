Посольство США в Киеве ответило на сообщение об эвакуации из города Посольство США в Киеве опровергло слухи об эвакуации из города

Посольство Соединенных Штатов в Киеве продолжает работать без изменений, говорится в сообщении диппредставительства в социальной сети. Глава европейской дипломатии Кая Каллас до этого сообщила, что представители ведомства покинули украинскую столицу.

Посольство открыто. Никаких изменений в нашей работе не было. Иные сообщения на этот счет не соответствуют действительности, — заявили в диппредставительстве.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий также заверил, что американское посольство не собирается покидать Киев. По словам дипломата, информация о вывозе дипломатов не соответствует действительности.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что отказ Евросоюза от эвакуации посольств из Киева означает, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты и они готовы «сократить численность персонала». Поводом для комментария стало решение ЕС сохранить дипломатическое присутствие в украинской столице вопреки предупреждениям России.