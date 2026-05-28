28 мая 2026 в 10:23

«Не соответствует действительности»: МИД Украины намекнул на ложь Каллас

В МИД Украины заверили, что посольство США не покидает Киев

Американское посольство не покидает Киев, заверил представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, которые приводит УНИАН, информация о вывозе дипломатов не соответствует действительности.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что американское посольство действительно покидает Киев. При этом, по ее словам, все европейские диппредставительства остаются в украинской столице.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий допустил, что украинские чиновники на следующей неделе начнут вывозить семьи из Киева. Он уверен, что элита знает, что вскоре «кое-что» произойдет. Шарий не стал уточнять, по какой именно причине влиятельные люди могут уехать из столицы.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что украинцы массово покидают Киев, так как не согласны с риторикой президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что отсутствие базовой инфраструктуры также пугает горожан.

