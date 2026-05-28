28 мая 2026 в 11:02

Шойгу объяснил, что угрожает существованию Украины

Шойгу: коммуникационные технологии Запада угрожают существованию Украины

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Коммуникационные технологии, используемые Западом для антироссийской обработки Украины, поставили ее существование под угрозу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, это происходит в рамках целенаправленной информационной кампании против РФ.

Коммуникационные технологии, используемые Западом для массированной антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординированно противостоят 56 иностранных государств, — отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что подогреваемая западными спецслужбами межэтническая рознь в ряде стран способствует реализации сценариев цветных революций. Он выступил на международной встрече высокопоставленных представителей, курирующих вопросы безопасности.

Также секретарь Совета безопасности России отметил, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.

