Шойгу объяснил, что угрожает существованию Украины

Коммуникационные технологии, используемые Западом для массированной антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординированно противостоят 56 иностранных государств, — отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что подогреваемая западными спецслужбами межэтническая рознь в ряде стран способствует реализации сценариев цветных революций. Он выступил на международной встрече высокопоставленных представителей, курирующих вопросы безопасности.

Также секретарь Совета безопасности России отметил, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.