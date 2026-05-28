Психолог рассказала, как поддерживать работу мозга после 50 лет Психолог Наумова призвала тренировать мозг после 50 лет с помощью таблицы Шульте

Людям, которые хотят поддерживать работу мозга после 50 лет, рекомендуется заниматься с использованием таблицы Шульте, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Наталья Наумова. По мнению эксперта, улучшать когнитивные способности можно также с помощью настольных игр, чтения и заучивания стихотворений или отрывков прозы.

Вырежьте 25 квадратиков, пронумеруйте их от одного до 25 и разложите в случайном порядке на листе. Сфокусируйте взгляд на центральной точке и, используя боковое зрение, находите цифры по порядку. Занимайтесь [таблицей Шульте] по 10 минут в день, пять дней в неделю, с двумя выходными. Уже через полтора месяца вы заметите качественные изменения. Когда упражнение станет легким, усложните его, например, выполняйте его другой рукой или одновременно с другим действием, — порекомендовала Наумова.

Кроме того, она призвала чаще гулять на свежем воздухе и обращать внимание на окружающие детали, например в архитектуре или природных ландшафтах. Помимо этого, пользу мозгу принесут осваивание новых маршрутов и навыков, а также решение сложных ребусов. Немаловажны также здоровый образ жизни, социализация и минимизация стресса.

Ранее врач-невролог Мария Чердак рассказала, что общение и образование являются доказанными способами профилактики болезни Альцгеймера. Она отметила, что важно не только получать новые знания, но и применять их на практике.