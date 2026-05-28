28 мая 2026 в 11:53

«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эпоха ядерного сдерживания еще не начиналась, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на Международном форуме по безопасности в Подмосковье. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, западные прогнозы по этому вопросу оказались некорректными.

В ряде IT-корпораций прогнозируют, что в будущем технологии искусственного интеллекта окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и сложившийся порядок ядерного сдерживания. <...> На это можно ответить одно: эпоха ядерного сдерживания, слава богу, еще даже не начиналась, я бы не советовал ястребам в западном лагере проверять утверждение на достоверность, — заявил Нарышкин.

Ранее директор СВР сообщил, что мир еще долго не будет безопасным. По его словам, сейчас продолжается эпоха глобальных перемен, и потому «покой только снится».

Также Нарышкин заявил, что Европа семимильными шагами движется к тому, чтобы стать центром глобального конфликта. Он подчеркнул, что усиление вооружений преобразует континент в военный альянс, направленный против Российской Федерации.

Власть
Сергей Нарышкин
СВР
Запад
