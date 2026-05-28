Шойгу раскрыл, зачем Запад подогревает межэтническую рознь

28 мая 2026 в 10:58

Шойгу: западные спецслужбы подогревают межэтническую рознь для цветных революций

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Западные спецслужбы подогревают межэтническую рознь в ряде стран, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на международной встрече высокопоставленных представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, таким образом Запад реализует сценарии цветных революций, передает ТАСС.

Спровоцированная миграционными потоками и подогреваемая западными спецслужбами с использованием всего арсенала информационно-коммуникационных технологий межконфессиональная и межэтническая рознь облегчает им реализацию сценариев цветных революций, — сказал Шойгу.

Он также заявил, что странам Запада есть чему поучиться у России в части работы систем ПВО. Шойгу отметил, что прилет беспилотников с Украины в Прибалтику и на северо-запад России предполагает либо полное отсутствие ПВО и слепоту, либо причастность этих стран.

Кроме того, Шойгу констатировал, что коммуникационные технологии, используемые Западом для антироссийской обработки Украины, поставили ее существование под угрозу. По его мнению, это произошло из-за целенаправленной информационной кампании против России.

Власть
Сергей Шойгу
Запад
спецслужбы
революции
