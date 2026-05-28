Песков снял с России ответственность за судьбу дипломатов в Киеве Песков: предупреждения России об ударах возмездия не все воспринимают всерьез

Заявления из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия предупредила персонал посольства о необходимости покинуть украинскую столицу, а дальше все сами принимают решение.

Так это или не так, я не знаю, но вы знаете, что наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решение, — отметил он.

Также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная рада Украины и офис президента Владимира Зеленского не являются центрами принятия решений. По его словам, задача ВС России состоит в выявлении заглубленных и защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур, и в том числе структур госуправления.

До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву. Как уточнил его заместитель Сергей Рябков, удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».