Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:35

Песков снял с России ответственность за судьбу дипломатов в Киеве

Песков: предупреждения России об ударах возмездия не все воспринимают всерьез

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия предупредила персонал посольства о необходимости покинуть украинскую столицу, а дальше все сами принимают решение.

Так это или не так, я не знаю, но вы знаете, что наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решение, — отметил он.

Также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная рада Украины и офис президента Владимира Зеленского не являются центрами принятия решений. По его словам, задача ВС России состоит в выявлении заглубленных и защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур, и в том числе структур госуправления.

До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву. Как уточнил его заместитель Сергей Рябков, удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».

Власть
Дмитрий Песков
Киев
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин рассказал об успехах в Константиновке
Канада закупит военные самолеты GlobalEye у шведской компании вместо США
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.