Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по местам запуска и хранения беспилотников дальнего действия, а также по объектам энергетической инфраструктуры украинской армии, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, огневому поражению подверглись пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах. В российском военном ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, горючего, — сказано в сообщении.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области. Как отметили в Минобороны, операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».

Прежде военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что этим летом в ходе специальной военной операции может произойти решающий бой. Он предположил, что ситуация на фронте может становиться с каждым днем все острее. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.