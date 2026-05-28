Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России Лавров ответил на желание Пашиняна разбогатеть без РФ словами «пусть обеспечит»

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что его страна разбогатеет при ухудшении отношений с Россией, то пусть сам это и обеспечит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он ответил на слова армянского лидера о том, что Ереван не боится роста цен на сырье при разрыве связей с Москвой, поскольку рассчитывает превратить республику в «перекресток мира» и стать богаче, передает ИС «Вести».

Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит, — ответил Лавров.

Ранее Пашинян в ходе предвыборного митинга в Абовяне заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что армянские товары не выдержат конкуренцию на европейских рынках. По его словам, страны ЕС имеют все возможности «задушить» производителя из Армении.