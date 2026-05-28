Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:21

Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России

Лавров ответил на желание Пашиняна разбогатеть без РФ словами «пусть обеспечит»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что его страна разбогатеет при ухудшении отношений с Россией, то пусть сам это и обеспечит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он ответил на слова армянского лидера о том, что Ереван не боится роста цен на сырье при разрыве связей с Москвой, поскольку рассчитывает превратить республику в «перекресток мира» и стать богаче, передает ИС «Вести».

Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит, — ответил Лавров.

Ранее Пашинян в ходе предвыборного митинга в Абовяне заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что армянские товары не выдержат конкуренцию на европейских рынках. По его словам, страны ЕС имеют все возможности «задушить» производителя из Армении.

Власть
Армения
Сергей Лавров
Никол Пашинян
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.