Удар по зданию суда, гибель отца на детской площадке: ВСУ атакуют РФ 28 мая

В ночь на 28 мая над территорией России сбили более 60 украинских беспилотников. В Нижнем Новгороде здание суда получило повреждения в результате атаки дрона. Под Курском были ранены девять человек. БПЛА ударил по рейсовому автобусу, направлявшемуся в Севастополь из Макеевки. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 28 мая, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями и над акваторией Азовского моря. ВСУ также пытались атаковать Республику Крым

Здание Нижегородского областного суда было повреждено в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, над городом сбили несколько дронов, никто не пострадал.

Неподалеку от Донецка под удар беспилотника ВСУ попал рейсовый автобус. Он следовал по маршруту Макеевка — Севастополь. Согласно данным Управления по фиксации военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, активность украинских дронов в указанном районе была зафиксирована накануне около 22:00.

По предварительным данным, в автобусе находились восемь человек — шесть пассажиров и двое водителей. Никто из них не пострадал в результате удара, однако один из водителей скончался по пути в больницу, предположительно, от инсульта, сообщил KP.RU глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.

Девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Беловский район Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Восемь из них были доставлены в больницу.

Украинские военные нанесли удар по детской площадке в Херсоне, в результате которого пострадала семья с детьми, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Мужчина погиб на месте, его супруга и двое несовершеннолетних получили ранения. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

ВСУ вновь обстреляли Энергодар

Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, рассказала журналистам директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, атака не носила интенсивного характера. Обстановка в городе и на атомной станции находится под контролем.

«Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме, персонал остается на рабочих местах, все технологические параметры под контролем. Обстрелы со стороны ВСУ фиксировались, однако интенсивного характера они не носили. Все профильные службы работают в усиленном режиме. Пострадавших среди населения и персонала нет. Критических повреждений не зафиксировано», — отметила она.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что ситуация с атаками на Энергодар и Запорожскую АЭС обостряется. В ночь на 27 мая был установлен «рекорд» — более 55 взрывов.

ВСУ также нанесли удар по территории детсада в Энергодаре, который готовят к открытию после капитального ремонта, сообщил в соцсетях мэр города Максим Пухов. Воспитанников в момент обстрела на месте не было, уточнил он.

«ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре. Повреждены детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта», — отметил Пухов.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Как российский военный взорвал замаскированный опорник ВСУ

Рядовой российской армии Александр Дерда первым обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины и бросил гранаты в вентиляционные трубы, сообщили в Минобороны. После взрывов штурмовая группа захватила укрепление без потерь среди личного состава.

Благодаря находчивости военнослужащего противник понес значительные потери. В результате ВСУ утратили важную оборонительную позицию.

«Александр первым обнаружил опорный пункт. Используя опыт штурма похожих укреплений, быстро определил, где находятся вентиляционные трубы, скрытно подобрался и забросил в них гранаты», — указано в публикации.

Во время штурма под Воздвижевкой в Запорожье российский боец обманул украинского солдата, бросив кирпич вместо гранаты, рассказал журналистам военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным Пара. По его словам, военный применил отвлекающий маневр, чтобы заставить противника покинуть укрытие. Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы ликвидировать противника.

«Грубо говоря, обычным кирпичом обманул противника. Я кричу: „Кидаю гранату!“, а противник в панике», — отметил он.

