ВСУ нанесли прицельный удар по российскому детсаду

ВСУ нанесли удар по территории детского сада в Энергодаре, который готовят к открытию после капитального ремонта, сообщил в МАКСе мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, повреждена площадка и новый игровой комплекс. При этом воспитанников в момент обстрела на месте не было, уточнил он.

Утром 28 мая в Министерстве обороны России проинформировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.