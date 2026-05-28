28 мая 2026 в 12:06

Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года

Российский рубль достиг самого высокого уровня за три года, сообщает Financial Times. Это произошло на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста мировых цен на энергоносители, что также подкреплено высокой ключевой ставкой ЦБ.

Банк России установил курсы на 28 мая, согласно которым доллар — 70,9012 рубля, евро — 82,7224 рубля, юань — 10,4557 рубля. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 76,68 коп., евро — на 57,51 коп., а юань снизился на 9,48 коп.

Ключевая ставка ЦБ на данный момент составляет 14,5%. Она была снижена в конце апреля, и это уже восьмое подряд. Рубль сейчас находится на самой высокой отметке к доллару с февраля 2023 года. По данным издания, он укрепился более чем на 60% в долларовом выражении.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не рад укреплению рубля, о котором сообщало агентство Bloomberg. Он объяснил, что валюта стала лидером под влиянием мировых цен на нефть.

