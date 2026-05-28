Июнь принесет адскую жару? Прогноз погоды в Москве, когда ждать +30

Москву в начале июня ждут мощные температурные качели — от майских заморозков погода уйдет в сторону мощной жары. Сколько градусов в столице 28 мая, когда ждать адскую жару, что будет в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву в конце мая, где ждать заморозков

Похолодание в столичном регионе выходит на свой максимум, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В ночь на 28 мая температура в ЦФО упала настолько сильно, что были зафиксированы майские заморозки. Так, в Костромской области 28 мая зафиксировали температуру в минус 0,3 градуса; в Иваново — плюс 1,3; в Ярославской области — до плюс 1,7. В Черустях, которые являются «полюсом холода» в Подмосковье, была отмечена температура в плюс 3 градуса.

«Осталось две холодные ночи. 28 мая метеорологические условия в столице сформирует тыловая, холодная часть циклона с центром над югом Коми. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а дневной температурный фон окажется на 9–10 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха — плюс 10–12 градусов. Ближайшей ночью в Москве ожидается плюс 4–6, а днем в пятницу в столице плюс 9–11 градусов. В ночь на субботу в Московской области до плюс 1–6 градусов, что не исключает формирование заморозков на почве. Наиболее высока вероятность подобных явлений в муниципальном округе Шатура, в Волоколамском городском округе и городском округе Шаховская», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, когда закончится холод

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что уже в выходные температура начнет ощутимо расти. В последний день весны, 31 мая, в столице ожидается плюс 13–18 градусов. Ко вторнику, 2 июня, заморозки уже будут забыты, и днем воздух прогреется до плюс 19–24 градусов. Ночью ожидается плюс 11–16.

Специалисты Foreca дают более скромные оценки на начало июня: плюс 20 днем, плюс 11 ночью. Такая погода задержится в Москве до 4 июня, после чего температура вновь начнет расти: к 6 июня ожидается плюс 24 градуса днем, несмотря на 2,6 мм осадков.

Когда ожидать волну адской жары в июне

В долговременном прогнозе специалисты ИА «Метеоновости» предполагали, что после 4 июня температура в Москве перешагнет отметку в плюс 25 градусов, а затем и в плюс 30. Адская жара в Москве должна была наступить к 9 июня и задержаться на несколько дней.

Однако сейчас этот прогноз скорректирован. Синоптики указывают на вероятность прихода первого июньского циклона. К 8 июня температура перешагнет 25-градусную отметку — однако на следующий день под действием ливней откатится к плюс 17.

В Гидрометцентре считают, что 30-градусной жары в начале июня ждать не стоит: температура будет держаться примерно на уровне плюс 24 градусов, заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в начале июня

27 мая Санкт-Петербург пережил самый холодный День города в XXI веке. Воздух не прогрелся выше плюс 10,9 градуса и с началом дождя снова остыл. В четверг в Северной столице вновь пасмурно и холодно, констатирует Леус: на город действует тот же огромный холодный циклон с центром над Коми.

«Небо над Петербургом закроют плотные облака, пройдут дожди, а северные ветры продолжат поставлять к берегам Невы воздушные массы из полярных регионов, удерживая дневную температуру на 9–10 градусов ниже средних многолетних значений. Температура воздуха — плюс 7–9 градусов, в Ленобласти — до плюс 11. Ветер северо-западный, атмосферное давление ниже нормы. В пятницу небольшие дожди, ночью плюс 4–6 градусов, днем плюс 9–11», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что температура в Петербурге начнет расти в выходные. После трех суток дождя (28–30 мая), которые принесут 13,3 мм осадков, в воскресенье температура воздуха достигнет плюс 14 градусов. Начало июня принесет стремительное потепление: уже 3 июня температура перешагнет за 20-градусную отметку и пойдет выше.

По данным ИА «Метеоновости», пик температуры в районе плюс 23–25 градусов будет наблюдаться 4 и 5 июня — вместе с мощными ливнями. После этого ожидается небольшое похолодание.

