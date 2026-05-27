Не поздно: что реально можно посадить в июне прямо в грунт — овощи, зелень и цветы для быстрого урожая

Не поздно: что реально можно посадить в июне прямо в грунт — овощи, зелень и цветы для быстрого урожая

Июнь многие зря считают «пустым» месяцем для огорода. На самом деле именно сейчас теплая земля помогает семенам быстрее всходить, а растениям — активно расти без стресса от холодных ночей. Главное — выбирать культуры, которые любят прогретую почву, и отдавать предпочтение скороспелым сортам.

Из зелени в июне отлично растут укроп («аллигатор», «грибовский», «амазон»), рукола («покер», «сицилия», «рококо»), листовые салаты («лолло росса», «одесский кучерявец», «айсберг») и базилик («ереванский», «арарат», «гвоздичный»). Именно в июне базилик показывает себя лучше всего — быстро становится пышным и очень ароматным.

Среди овощей в открытый грунт сейчас спокойно сеют кабачки («искандер», «кавили», «цукеша»), фасоль («сакса», «журавушка», «масляный король»), свеклу («бордо 237», «детройт», «мулатка») и огурцы («герман», «маша», «кураж»). Морковь тоже еще можно посадить, но лучше выбирать ранние сорта, например «нантская», «амстердамская» или «тушон». Кукурузу и горох специалисты советуют сеять только в начале июня и скороспелыми сортами: кукуруза — «лакомка», «добрыня», горох — «амброзия», «детский сахарный».

Для клумб июнь тоже отлично подходит. В открытый грунт высаживают бархатцы («антигуа», «бонанза», «мандарин»), циннии («полярный медведь», «исполин», «лавандовая королева»), настурции («аляска», «канарейка», «махровая смесь») и космею («соната», «розовая долина», «морская ракушка»). Эти цветы быстро идут в рост и цветут почти до осени.