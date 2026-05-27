Главный онколог России заявил о полной локализации химиотерапии Онколог Каприн: большинство препаратов от рака теперь производится в России

После 2022 года доступность лекарств для лечения рака не только не снизилась, но и выросла благодаря локализации производства, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он уточнил, что большинство цитостатиков и основные моноклональные антитела уже производятся в стране.

В сегменте классической химиотерапии сегодня практически достигнута полная локализация: большинство цитостатиков производится в России, и на качестве лечения это не отразилось, — сказал Каприн.

По его словам, серьезно изменилась ситуация и в таргетной терапии, и в иммуноонкологии. Основные моноклональные антитела уже выпускаются отечественными компаниями, а препараты с истекшим патентом активно производятся в виде российских дженериков и биоаналогов, эффективность которых сопоставима с оригиналами. Кроме того, в России появились собственные оригинальные иммунопрепараты, разработанные с нуля, что онколог назвал важным шагом к фармацевтической независимости.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.