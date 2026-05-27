Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 21:41

Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Челябинске женщина на надувном круге утонула в озере Смолино во время шторма, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Пострадавшая была сбита с круга шквалистым ветром и унесена волнами далеко от берега. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось.

27 мая на Челябинск обрушился мощный ураган. Штормовой ветер валил деревья на дороги и припаркованные автомобили, а по улицам города пролетали дорожные знаки. Синоптики предупреждали, что непогода сохранится в городе до 28 мая.

Между тем в оперативных службах сообщили, что в водоемах Подмосковья за выходные утонули восемь человек. Трагедии произошли в Богородском округе, Коломне, Ногинске, Балашихе и Шатуре.

До этого мощный ливень обрушился на город центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая. В результате буйства стихии один человек погиб, еще 17 считаются пропавшими без вести. Сильные подтопления затронули жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Регионы
Челябинск
шторм
утопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог оценил шансы пациентов с поздними стадиями рака
Убили промысловики, похитили гуманоиды: новые версии пропажи Усольцевых
Стало известно, как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком
Пророк из «Симпсонов» станет президентом США? Главные предсказания Грини
Трамп перепутал Иран с Венесуэлой
Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске
Посольство России предупредило о западных интригах
Ткани и настроение: как фактура влияет на эмоции
Эксперт рассказал, как перестроить мозг бывшему курильщику
Россияне смогут бесплатно получить линзу от катаракты
Женщина «помогла» 11-летнему сыну в драке на детской площадке
Главный онколог России заявил о полной локализации химиотерапии
Asus уберут из параллельного импорта: что будет с ценами на ноутбуки
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Полянский заявил, что Запад и Москва близки к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп не захотел видеть иранский уран в России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.