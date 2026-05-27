Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске

В Челябинске женщина на надувном круге утонула в озере Смолино во время шторма, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Пострадавшая была сбита с круга шквалистым ветром и унесена волнами далеко от берега. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось.

27 мая на Челябинск обрушился мощный ураган. Штормовой ветер валил деревья на дороги и припаркованные автомобили, а по улицам города пролетали дорожные знаки. Синоптики предупреждали, что непогода сохранится в городе до 28 мая.

Между тем в оперативных службах сообщили, что в водоемах Подмосковья за выходные утонули восемь человек. Трагедии произошли в Богородском округе, Коломне, Ногинске, Балашихе и Шатуре.

До этого мощный ливень обрушился на город центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая. В результате буйства стихии один человек погиб, еще 17 считаются пропавшими без вести. Сильные подтопления затронули жилые кварталы и объекты инфраструктуры.