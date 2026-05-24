Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 08:19

Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня

В китайском Чунцине из-за ливня погиб один человек и 17 пропали без вести

Фото: Xiao Wei/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный ливень обрушился на город центрального подчинения Чунцин в центральной части КНР, сообщило агентство «Синьхуа». Стихийное бедствие привело к мгновенным сильным подтоплениям жилых кварталов и объектов инфраструктуры.

Из-за внезапного сильного ливня один человек погиб, 17 человек считаются пропавшими, — добавили в экстренных службах.

По информации метеорологов, максимальное количество выпавших осадков достигло критической отметки 296,6 миллиметра, а их интенсивность в час превысила 103,6 миллиметра. В настоящее время в пострадавшем регионе активно ведутся поисково-спасательные работы и ликвидация последствий наводнения. При этом синоптики предупреждают, что в период с 23 по 27 мая в ряде регионов Китая по-прежнему ожидаются сильные ливни.

Ранее мощный шторм с градом прошел в бразильском городе Сан-Паулу. Повреждены тысячи автомобилей и здания. Ледяная крупа толстым слоем покрыла дворы, дороги, дома и автомобили, что затруднило передвижение по городу. В некоторых районах видимость снизилась до нескольких метров из-за осадков.

Азия
Китай
ливни
стихийные бедствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.