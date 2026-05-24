Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня

Мощный ливень обрушился на город центрального подчинения Чунцин в центральной части КНР, сообщило агентство «Синьхуа». Стихийное бедствие привело к мгновенным сильным подтоплениям жилых кварталов и объектов инфраструктуры.

Из-за внезапного сильного ливня один человек погиб, 17 человек считаются пропавшими, — добавили в экстренных службах.

По информации метеорологов, максимальное количество выпавших осадков достигло критической отметки 296,6 миллиметра, а их интенсивность в час превысила 103,6 миллиметра. В настоящее время в пострадавшем регионе активно ведутся поисково-спасательные работы и ликвидация последствий наводнения. При этом синоптики предупреждают, что в период с 23 по 27 мая в ряде регионов Китая по-прежнему ожидаются сильные ливни.

Ранее мощный шторм с градом прошел в бразильском городе Сан-Паулу. Повреждены тысячи автомобилей и здания. Ледяная крупа толстым слоем покрыла дворы, дороги, дома и автомобили, что затруднило передвижение по городу. В некоторых районах видимость снизилась до нескольких метров из-за осадков.