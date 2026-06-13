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13 июня 2026 в 20:10

На Западе раскрыли, с кем Зеленский может встретиться на саммите G7

Reuters: саммит G7 может стать местом встречи Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки», который состоится во Франции на следующей неделе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. По данным источника, двусторонняя встреча между ними в официальном графике не значится.

Трамп примет участие в рабочей сессии G7 с <...> Зеленским, [они] могут встретиться на полях, — говорится в сообщении.

Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент Украины созванивался со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Детали содержания беседы не разглашаются.

Кроме того, Трамп в очередной раз высказал убеждение, что вооруженное противостояние на Украине может в скором времени завершиться. Американский лидер назвал недопустимым нынешний уровень жертв и подчеркнул, что довел ситуацию до стадии, когда возможно поставить финальную точку.

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