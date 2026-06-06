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06 июня 2026 в 00:35

«Пусть договариваются»: Трамп спрогнозировал конец конфликта на Украине

Трамп заявил, что в скором времени конфликт на Украине подойдет к завершению

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social вновь выразил уверенность, что украинский конфликт может вскоре подойти к концу. Он назвал неприемлемым количество жертв с обеих сторон и заявил, что довел ситуацию до нужного для финальной точки этапа.

Пусть договариваются. Это я довел ситуацию до этого этапа, и думаю, что все уладится. Я думаю, мы уже близко, — уточнил Трамп.

Заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский опубликовал письмо с предложением встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что российский лидер получил и ознакомился с этим обращением.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что Путин жестко раскритиковал Зеленского и его «европейских пиар-спонсоров» в ответ на открытое письмо. Политик отметил, что российский лидер «уложил на лопатки» оппонента и заявил, что не видит смысла в личной встрече.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского Путину хамством. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной. Он также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву.

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