«Подарок» для ВСУ на День России, рыбы-шпионы штурмуют Китай: что дальше

«Подарок» для ВСУ на День России, рыбы-шпионы штурмуют Китай: что дальше

ВС РФ «поздравили» Украину с Днем России, виновный в гибели ребенка в Екатеринбурге водитель автобуса ошарашил журналистов, сотрудники Министерства государственной безопасности Китая обнаружили в прибрежных водах страны морских черепах и рыб с сенсорами для слежки — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Ракеты «поздравили» Украину с Днем России

Российские военкоры сообщили, что ракеты и дроны «поздравили» Украину с Днем России. В частности, военный блогер Олег Царев сообщил, что вечером 11 июня ВС РФ атаковали беспилотниками законную цель в Бориспольском районе Киевской области, на месте прилета разбушевался огромный пожар, потушить который не могли до утра.

Целью атаки, вероятно, стала нефтебаза, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный пожар бушует на объекте под Киевом после удара. По всей видимости, поражена нефтебаза», — написали авторы канала.

Кроме того, по версии Царева, в ночь на 12 июня ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Сумской области. Также удары были нанесены по военным объектам в Николаевской, Черниговской и Харьковской областях, добавил информатор.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Днепропетровской области серия ударов была нанесена по законным целям в Шахтерске и объектам снабжения украинской армии, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге.

«Среди целей мог оказаться полевой пункт управления разведывательного характера, а также объекты материально-технического обеспечения», — отметил он.

Также, по версии источника, фиксировались взрывы в районе Васильковки, что свидетельствует о воздействии на транспортные и распределительные узлы в регионе. Минобороны России не комментировало приведенную выше информацию.

13 июня военное ведомство РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты для украинской армии. Атаку провели специалисты войск беспилотных систем с применением дронов «Герань» в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области. В Минобороны отметили, что удар достиг своей цели. После попадания на объекте началось возгорание.

Виновный в гибели ребенка в Екатеринбурге водитель ошарашил журналистов

Водитель автобуса, который сбил пешеходов в среду у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, не стал отвечать на вопросы журналистов. Подсудимого просили пояснить, что, по его мнению, произошло, и признает ли он свою вину в случившемся. Однако он хранил молчание и не ответил ни на один вопрос.

Обвиняемый в Ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Само ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса случилось в среду, 10 июня. В результате погибли четыре человека. Среди них был девятилетний ребенок. По последним данным городской Госавтоинспекции, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.

Против водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит это транспортное средство, возбудили уголовные дела. Первому вменяют нарушение правил дорожного движения. Второму — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса, который сбил четырех пешеходов у храма в Екатеринбурге, арестовали на два месяца. Судья огласила постановление о заключении фигуранта под стражу. Мера пресечения будет действовать до 10 августа.

Китай обвинил западные разведки в слежке через рыб и черепах

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая обнаружили в прибрежных водах страны морских черепах и рыб, к телам которых были прикреплены сенсоры, передававшие данные за рубеж, сообщило ведомство в своих аккаунтах в соцсетях. По информации МГБ, в последнее время иностранные разведки активно используют новые типы шпионских устройств для сбора и вывоза информации о морской среде.

«В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что усиление шпионской активности Израиля на фоне американо-иранских переговоров достигло критического и даже «неадекватного» уровня. По данным издания, Вашингтон давно знал и терпел взаимный шпионаж, однако теперь действия Тель-Авива перешли черту.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В начале июня пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Ярославской области сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке Украины по статьям о шпионаже и подготовке террористического акта в регионе. По данным ведомства, осужденная проведет в местах лишения свободы 17 лет.

До этого пресс-служба суда Запорожской области сообщила, что местная жительница осуждена на 14 лет лишения свободы за ведение шпионской деятельности в пользу ВСУ. В ходе разбирательства выяснилось, что подсудимая собирала и отправляла противнику информацию о российских военнослужащих.

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