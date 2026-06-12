Сбивший людей водитель автобуса решил сохранить молчание

В Екатеринбурге водитель автобуса, который сбил пешеходов в среду у храма Большой Златоуст, не стал отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мужчину просили пояснить, что, по его мнению, произошло, и признает ли он свою вину в случившемся.

Однако он хранил молчание и не ответил ни на один вопрос. Само ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса случилось в среду, 10 июня. В результате погибли четыре человека. Среди них был девятилетний ребенок. По последним данным городской Госавтоинспекции, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.

Против водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит это транспортное средство, возбудили уголовные дела. Первому вменяют нарушение правил дорожного движения. Второму — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.