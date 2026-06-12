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12 июня 2026 в 14:06

Сбивший людей водитель автобуса решил сохранить молчание

Сбивший людей в Екатеринбурге водитель отказался отвечать на вопросы журналистов

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В Екатеринбурге водитель автобуса, который сбил пешеходов в среду у храма Большой Златоуст, не стал отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мужчину просили пояснить, что, по его мнению, произошло, и признает ли он свою вину в случившемся.

Однако он хранил молчание и не ответил ни на один вопрос. Само ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса случилось в среду, 10 июня. В результате погибли четыре человека. Среди них был девятилетний ребенок. По последним данным городской Госавтоинспекции, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.

Против водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит это транспортное средство, возбудили уголовные дела. Первому вменяют нарушение правил дорожного движения. Второму — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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