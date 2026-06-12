Суд отправил водителя автобуса в СИЗО после ДТП в Екатеринбурге

Суд отправил водителя автобуса в СИЗО после ДТП в Екатеринбурге

Водителя автобуса, совершившего наезд на четверых пешеходов у храма в Екатеринбурге, арестовали на два месяца решением Ленинского районного суда, передает корреспондент РИА Новости. Судья огласила постановление о заключении фигуранта под стражу, которое будет действовать до 10 августа.

Заключить под стражу на два месяца, до 10 августа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами автобуса, врезавшегося в здание храма в центре Екатеринбурга, стали четыре человека, один из которых был несовершеннолетним. Происшествие на пересечении улиц Малышева и 8 Марта зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кроме того, начальник пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что шофер, вечером 10 июня наехавший на группу граждан в центральной части Екатеринбурга, был трезв. Мужчина законно управлял транспортным средством согласно трудовому соглашению с местной частной автобусной компанией.

Также губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что предварительной причиной дорожного инцидента с участием автобуса в Екатеринбурге стало первоначальное столкновение пассажирского транспорта с легковым автомобилем. По словам главы региона, после удара автобус вынесло на тротуарную зону, где он сбил находившихся там людей.