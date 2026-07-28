Трамп выступил с новым заявлением о морской блокаде Ирана

Ормузский пролив остается под контролем США, заявил в интервью Fox News американский президент Дональд Трамп. По его словам, морская блокада Ирана остается в силе.

Морская блокада продолжается прямо сейчас, и там проходят только те корабли, которые мы хотим. Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив, — сказал Трамп.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе принесли определенные результаты, хотя ситуация на водном маршруте пока остается прежней. Так, 24 и 25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов диалога на уровне замминистров, где стороны обсуждали принципы и механизмы обеспечения безопасности движения судов.

Аналитики энергоконсалтинговой компании Baringa Partners предупредили, что европейские экономики могут потерять в ВВП, если проход через Ормузский пролив останется перекрытым до конца сентября. По их оценке, стремительное подорожание газа и электричества способно спровоцировать рецессию уже в четвертом квартале.