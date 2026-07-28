Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии

Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии Депутат Пискарев предложил ввести надбавку к пенсии прокурорам со стажем

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ежемесячную надбавку к пенсии для прокуроров с выслугой более 20 лет, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Инициатива позволит получать дополнительную выплату одновременно с пенсией по потере кормильца.

Вместе с коллегами внес в Государственную думу законопроект, направленный на совершенствование социальных гарантий прокурорских работников, — заявил Пискарев.

Согласно тексту инициативы, право на дополнительную выплату получат действующие сотрудники ведомства, чей стаж превышает два десятилетия. Документ предусматривает возможность совмещения этой надбавки с пенсией по потере кормильца, которая могла быть назначена в том числе из-за гибели родственника в зоне специальной военной операции.

По мнению автора законопроекта, подобные меры необходимы для создания достойных условий работы. Сохранение опытных кадров в органах прокуратуры имеет критическое значение для обеспечения правопорядка в стране, указал он.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года преодолеть отметку в 40 тыс. рублей удалось лишь пенсионерам Чукотки и Ненецкого автономного округа. При этом общероссийский средний размер выплат для неработающих граждан составил порядка 25,8 тыс. рублей.