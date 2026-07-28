Новый посол России появится в Полинезии Путин подписал указ о назначении Кранса послом России в Королевстве Тонга

Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса послом России в Королевстве Тонга, указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Документ был подписан главой государства во вторник, 28 июля.

Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Тонга по совместительству, — говорится в указе.

Ранее президент России назначил Василия Ливичука чрезвычайным и полномочным послом в Сомали и Джибути по совместительству. Одновременно с этим Михаил Голованов был освобожден от прежних обязанностей и назначен новым представителем страны в Бенине.

До этого Путин произвел кадровые перестановки в дипломатических представительствах страны за рубежом, сменив руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшелах. Дмитрия Догадкина на посту руководителя дипломатической миссии РФ в Дохе сменил Артем Кожин.

Также глава государства назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии. До него этот пост занимал Максим Шургалин.