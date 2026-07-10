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10 июля 2026 в 16:12

Путин сменил послов России сразу в двух странах

Путин сменил послов России в Катаре и на Сейшельских островах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Степан Пугачев/Росконгресс
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Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в дипломатических представительствах страны за рубежом, сменив руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшелах. Соответствующие документы были опубликованы на портале правовой информации.

Согласно указам главы государства, Дмитрия Догадкина на посту руководителя дипломатической миссии РФ в Дохе сменил Артем Кожин. Сам Кожин, ранее возглавлявший российское представительство на Сейшельских островах, передал свои полномочия в городе Виктория Кириллу Соколову-Щербачеву.

Назначенный в Катар Артем Кожин владеет арабским языком и последние пять лет работал на Сейшельских островах. При этом прежний руководитель посольства в Дохе, опытнейший арабист Дмитрий Догадкин, возглавлял это загранучреждение МИД РФ с 2005 года.

Ранее Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. До него этот пост занимал Максим Шургалин.

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